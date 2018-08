Nuevo episodio de racismo en el Metro de Madrid: un hombre arremete contra una mujer de origen latinoamericano por no cederle el asiento

Con el vagón atestado de gente comenzó la discusión por no ceder un asiento: "¿No me da derecho a sentarme? En Colombia, la gente mayor no tiene que estar como mierda, tirado". Son los comentarios xenófobos con los que arremetió un hombre mayor a una mujer de origen latinoamericano.

"Vete a Italia. Vete a Canadá. Vete a Estados Unidos. Tienes mil países por allá", prosiguió. La discusión se extendió a todos los migrantes a quienes acusa de estar aprovechándose de la seguridad social española: "Lo que tenéis que hacer es trabajar".

Otra mujer respondió a los comentarios. "Trabajar es lo que estamos haciendo muchos de nosotros para pagarle la pensión a usted. Y usted está cobrando lo que nosotros estamos pagando", declaró. Algunos pasajeros se unieron en defensa de la mujer.

Este ataque racista se suma al protagonizado por una mujer también en el Metro de Madrid. Una mujer negó el asiento a una niña de origen extranjero. Los viajeros entonces también salieron en defensa de la pequeña. Las asociaciones contra el racismo han condenado esta semana cualquier tipo de ataque xenófobo.