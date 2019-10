Diana López-Pinel, la madre de la joven asesinada Diana Quer, ha interpuesto una nueva denuncia contra su expareja motivada porque teme por la vida de su hija Valeria Quer, según ha revelado 'Espejo Público'.

En ella, López-Pinel expone que "por medio de una red social ha tenido conocimiento" de que su hija "está consumiendo drogas" lo que le hace temer "por su vida". Asegura es conocedora de estos hechos porque ha "visto imágenes en las que tiene gran cantidad de hachís y pastillas, desconociendo qué clase de droga es".

"Mi hija vive sola en su casa. Debe estar drogada y manifiesta en su red social que quiere sexo y, está publicando vídeos que adjunto en esta denuncia", ha expresado en la denuncia.

Además, acusa a su exmarido, Juan Carlos Quer, de darle dinero a sabiendas de que Valeria se "lo gasta en estupefacientes": "He intentado contactar con ella por medio de mi ahijado y de otras personas cercanas a ella, pero no lo he conseguido".

En declaraciones al citado programa, Diana López-Pinel ha explicado que lo que más le preocupa en estos momentos es "la salud, la estabilidad y la vida de Valeria": "Porque lamentablemente Diana no va volver pero Valeria está aquí".

La madre de Diana Quer también ha criticado duramente a su expareja por dejar a su hija Valeria vivir sola en una casa: "A nadie en su sano juicio se le ocurre ponerle un piso a una criatura de 18 años con estos problemas para que viva sola. Si tan preocupado está, ¿Por qué no se ha llevado a Valeria a vivir con él?".

Juan Carlos Quer: "Mi exmujer ha perdido la razón"

Juan Carlos Quer ha respondido a esas acusaciones asegurando que su exmujer "ha perdido la razón hace mucho tiempo" y ha señalado que "Valeria está perfectamente y tranquilamente psicológicamente hablando".

"Valeria va ahora a su colegio; y mi exmujer ya debe parar lo que está haciendo, ha perdido la razón", ha zanjado.

La guerra de los padres de Diana Quer: denuncias y graves disputas

La denuncia de la madre de Diana Quer contra su exmarido por presuntos malos tratos ha provocado un cisma en la relación entre madre e hija. Según esa primera denuncia, Juan Carlos Quer, le habría agredido en el pómulo y le habría provocado lesiones en la muñeca después de una discusión en la puerta de su garaje en el municipio madrileño de Las Rozas.

Ese fue el motivo que desencadenó una fuerte discusión a gritos en la que la hermana de la asesinada Diana Quer le recriminaba a su madre haber mentido y acusado falsamente a su padre.

"¡Mentirosa, eres una mentirosa, no vengas aquí a decir mentiras, jamás te ha intentado atropellar, jamás te intento atropellar, jamás te ha atropellado!", le ha gritado Valeria a su madre con gran nerviosismo, a lo que Diana ha contestado visiblemente alterada: "¿Que no me ha pegado? ¡Si te ha pegado hasta a ti, que lo sepa todo el mundo que este señor es un agresivo y un maltratador!". Este es el vídeo del momento: