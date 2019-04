"No quiero despertarme sin él, ahora todo va a estar más vacío"; el doloroso testimonio de la mujer de una víctima del atentado

EL RECUERDO IMBORRABLE DE LAS VÍCTIMAS DEL TERROR

Heidi Tucker, la mujer de Jared asesinado por los terroristas, no quiere rendirse. Ha ido a un plató de televisión para mantener vivo su recuerdo. "No quiero despertarme sin él a mi lado, no quiero ver la tele sin él. Todo va a estar mucho, mucho más vacío", ha expresado en NBC News.