Un niña víctima de bullying desde los 6 años: "Solo quería estar con el móvil, si mis padres me lo quitaban me volvía violenta"

"Desde los 6 hasta los 11 años, sufrí bullying y estábamos mal en casa", cuenta una joven, que, sin darse cuenta, entró en depresión: "Estaba 12 horas con el móvil y, a veces, de noche durmiendo con él en la almohada me dolía la cabeza".

Una joven cuenta en este vídeo del documental 'Vulnerables' cómo "desde los 6 hasta los 11 años" sufrió "bullying". "Me insultaban, se metían conmigo por cómo hacía Educación Física y un montón de cosas que me hacían sentir insegura", explica la joven.

Además, recuerda cómo en casa la situación tampoco era la mejor: "Estábamos mal en casa, las discusiones aumentaban y yo no sabía que estaba entrando en una depresión bastante gorda".

"Tenía ganas de hacer poco, solo quería estar con el móvil y suspendía todas", explica la joven, que confiesa cómo "estaba 12 horas con el móvil": "A veces, de noche durmiendo con él en la almohada me dolía la cabeza". Por otro lado, confiesa que cuando le "quitaban el móvil" se ponía "agresiva" porque "estaba muy mal".

Francisco Villar, psicólogo en el Hospital Sant Joan de Déu, explica que "hoy en día en España ningún menor de 16 años debería tener un dispositivo móvil en propiedad": "Todos los retrasos en la adquisición del lenguaje es porque los niños no se comunicaban cara a cara con otros sino que estaban muchas horas detrás de una pantalla".

*Puedes volver a ver la serie documental de 'Vulnerables' en atresplayer.com.

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