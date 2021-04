Alba, con siete años, se ha convertido en la nueva heroína de Espartinas, en Sevilla. Con su edad, ha salvado la vida de su madre, Nuria, que sufrió una bajada de azúcar hace unos días a primera hora de la mañana.

Alba, entonces, se puso en marcha y con templanza siguió las instrucciones que su familia le ha inculcado para una situación como la que se dio: intentar darle azúcar a su madre y, de no ser así, coger su móvil, desbloquearlo con la cara de su madre, y avisar a las autoridades.

"Vio que su mamá no despertaba y que me quejaba... Es un quejido raro que simboliza que estoy mal del azúcar", ha explicado Nuria, la madre, en declaraciones a Canal Sur.

Así que, manos a la obra, intentó darle un refresco. Sin embargo, fue imposible, por lo que trató de desbloquear el móvil de su madre, pero tenía los ojos cerrados. "No podía, pero vi que ponía SOS y llamé al 112", ha señalado la niña.

El servicio de emergencias mandó a la casa a una pareja de la Guardia Civil, que saltaron la valla y pudieron ponerse en contacto con la niña, tranquila en todo momento, que les entregó un manojo de llaves para entrar en la casa.

"Una vez entramos en el perímetro de la casa, nos aproximamos a la puerta y una voz nítida, tranquila, nos dijo que su mamá estaba mala, tenía una bajada de azúcar. No pudo abrir la puerta, pero nos dio las llaves", ha detallado a la cadena pública andaluza uno de los agentes de la Guardia Civil quien, orgulloso, ha subrayado que "ese día en el servicio éramos tres, no dos, pero nosotros no lo sabíamos".