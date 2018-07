La nieta de Serrat denuncia haber sufrido acoso: "Me vi contra la ventana, tapada por mi bolso y chaqueta"

Luna Serrat, periodista y nieta del cantante Joan Manuel Serrat, ha denunciado a través de su perfil de Instagram un episodio de acoso sexual.

La joven viajaba en un AVE dirección Huelva-Madrid. Un "señor americano con pinta de pocos amigos", según describe, comenzó a incomodarla. "Sin parar de analizarme, me dice que no habla castellano, pero quiere aprender y que le ayude. Le digo que estoy ocupada y sigo a lo mío", así comienza la narración que Luna ha compartido a través de las historias de la red social.

Publicación Luna Serrat. | @lunaserrat

"El señor se pone a ver '50 sombras de Grey' y me pide que la vea con él. Su torpeza con el castellano me sirve de excusa y le digo que no le entiendo. En cada escena de sexo me mira y se ríe", continúa contando la joven, que asegura que el hombre iba bebiendo alcohol.

"Yo, que juraba que cuando me viese en una situación así sabría afrontarla, me vi contra la ventana, tapada por mi bolso y chaqueta, lo más alejada que podía de él, sin escuchar música y sin leer por miedo de quedarme dormida. Ni siquiera me rozó y nunca me había sentido tan desnuda", añade la joven.

Tras vivir esa situación de "pánico", Serrat relata que aprovechó la intervención de un revisor para cambiarse de asiento. "Tenía el rímel corrido. Nada más salir del baño le vi. Me sonrió. Creo que se burlaba de mí".

Para finalizar, ha querido explicar que se sentía "en la necesidad de contarlo" porque no se perdonaría que su hermana pequeña viviera lo mismo y "no fuera capaz de reaccionar".