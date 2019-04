La Península afronta la noche más fría de todo el año

Con palas despejan la entrada a las casas en Boñar, centímetros de nieve que se acumulan por todas partes. De las fuentes no sale agua, han llegado a los siete grados bajo cero, y para los pies lo mejor los zuecos, porque "no te mojas y vas siempre caliente". Pero los más contentos son los niños, no tienen clase.

Con una cuerda intentan arrancar un coche en Espinama, Cantabria. Además de nieve, hielo en la granja de san Ildefonso, en Segovia. Con katiuskas y mucho cuidado, así llegan al mercado en Espinosa de los Monteros, en Burgos. Sigue nevando y no pasarán de los cero grados.

Nevando también han vuelto a despertarse en Murguía, Álava. Las temperaturas se han desplomado sobre todo en las zonas altas y seguirán bajando, se prevé que la noche del martes sea la más fría del año.