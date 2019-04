Nadia vivirá con su tía materna en Palma de Mallorca después de que el juez le retirara la custodia a su madre

La pequeña Nadia deja de vivir con sus padres: "Se acuerda la privación temporal y cautelar de la patria potestad" ha explicado Alberto Martín, su abogado. El juez del caso ha tomado esta decisión tras tomar declaración a sus progenitores, acusados de estafa: "No parece lo más recomendable en la situación actual, en la que el padre se haya en prisión provisional, dejar en manos de la madre el cuidado. Parece que esta carece de las aptitudes necesarias" dice el auto.

Conclusiones a las que llega después de que la madre, Marta Garau, diera explicaciones poco convincentes: "Manifestó que en ningún momento se preocupó porque su hija viajara a un país en guerra (Afganistán). Tampoco le pareció sospechoso que no recetaran a su hija medicina alguna, o que después de someterse a operaciones no tuviera ninguna cicatriz. A su vez, la investigada, aseguró que no acompañaba a su marido e hija a los tratamientos" reza el auto.

Por el momento Nadia pasa a vivir a Mallorca con su tía materna hasta que se resuelva la situación procesal de sus progenitores: "Que se le entregue a una persona de la familia, que es la hermana de la madre y por lo tanto es una persona cercana y la madre, además, puede comunicarse con la hija".

Marta Garau podrá visitarla los fines de semana. Su abogado ha anunciado que recurrirán la resolución: "La medida de la privación de la patria potestad para mí no tiene ningún sentido, es una auténtica barbaridad y la única perjudicada es la niña".

La Fiscalía, sin embargo, considera imprescindible alejar a Nadia del ruido mediático al que ha sido sometida por sus padres con el fin de recaudar fondos para supuestamente curarla de una rara enfermedad.