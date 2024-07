A los menores de 3 años no les puede dar ni un rayo de sol, según los dermatólogos. Además de estar a la sombra deben de ir bien tapados, y no vale con un traje veraniego. Deben llevar un pantalón y camisetas de manga larga, gorro y gafas de sol.

Debajo de la ropa, los expertos aconsejan embadurnarlos de crema de alta protección y, explica la dermatóloga de Cantabria Labs, María Vitale, "lo más importante, reaplicarle".

El motivo es que antes de los 3 años la piel es más sensible y vulnerable, sobre todo en estas fechas, cuando aún muchos no han tenido contacto con la radiación solar. Sin embargo, no solo los familiares de los menores deben estar atentos a estas medidas, es importante que los niños aprendan desde pequeños cómo protegerse frente al sol.