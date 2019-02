Una mujer se lanza al vacío con su hijo en brazos con decenas de testigos delante: "Mamá, no me tires"

Los créditos 'gota a gota' son un tipo de préstamo ilegal que está arrebatando la vida a muchos colombianos, según ha asegurado al diario 'La Voz del Pueblo' uno de los agentes que presenciaron los hechos: "No solamente extorsiona a la gente, no solamente roba todo su trabajo; intimida, amenaza de muerte. Inclusive, termina costando la vida".

Se trata de prestamos ilegales que ofrecen dinero rápido sin garantías y con grandes periodos de devolución, aunque con altos intereses, como robos, agresiones sexuales o amenazas de muerte.

El alcalde de la localidad donde han sucedido los hechos ha asegurado que el caso "tiene que ver con algo monstruoso que se está dando no solamente en Ibagué, sino en Colombia entera, que es el 'gota a gota'". Algunos de los conocidos de la víctima han asegurado que la mujer y su hijo habían sido desahuciados y carecían de recursos para acceder a una vivienda.

Varios testigos del suceso, que fue grabado, han asegurado que el menor gritaba para que su madre no le tirase por el puente: "Mamá, no me tires". A pesar del esfuerzo de bomberos y policía, el fatal desenlace fue inevitable.