Una mujer china que gastó más de 1.600 euros en una cirugía estética para tener doble párpado no ha podido cerrar completamente los ojos desde que se operó, incluso cuando duerme, según informa 'Oriental Daily'

Según los informes, Li solicitó una intervención quirúrgica para hacer que sus ojos parecieran más grandes, pero no estaba muy contenta con los resultados, por lo que le pidió a la clínica que realizara otra intervención y que el efecto del párpado doble fuera más prominente.

Los médicos aceptaron realizar la operación. Sin embargo, los resultados de la segunda cirugía no salieron como se esperaba. De hecho, sus párpados empeoraron aún más y notó que no podía cerrar completamente los ojos. La clínica trató de explicar que la segunda operación estaba muy cerca de la primera, por lo que las cicatrices de ambas se unieron, lo que hizo que la paciente no pudiera cerrar completamente los ojos.

Representantes de la clínica supuestamente le dijeron a la mujer que el efecto secundario era normal dadas las circunstancias, pero que podría volver a cerrar los ojos una vez que las heridas se curaran por completo. También le ofrecieron realizar un tercer procedimiento para corregir este problema, pero la mujer se negó y solicitó una compensación económica.

Afirmando que tenía que dormir con los ojos entreabiertos, y que al no poder cerrar completamente los ojos le nublaba la visión, Li ha podido llegar a un acuerdo de unos 3.800 euros de compensación con la clínica.

Alrededor de 50 asiáticos nacen sin un pliegue visible en el párpado por encima de la línea de las pestañas, lo que básicamente significa que tienen lo que se llama un 'monólido'. En 1896, para abordar este problema estético, el cirujano japonés Mikamo desarrolló un procedimiento llamado blefaroplastia o cirugía de doble párpado que, desde entonces, se ha realizado millones de veces. Es la cirugía plástica más solicitada en Asia, y en países como Corea del Sur, donde se ha normalizado.

Sin embargo, aunque los resultados de la cirugía de doble párpado pueden ser visualmente atractivos, en algunos casos puede tener algunas consecuencias realmente desagradables, como dejar a los pacientes incapaces de cerrar completamente los ojos.