La historia de una mujer madrileña que fue agredida sexualmente es estremecedora. Ella descubrió que había sido violada por varios hombres cuando encontró en redes sociales el vídeo en el que estaba siendo agredida.

Ocurrió hace dos años en una fiesta a la que acudió con varios conocidos de su barrio. En declaraciones a 'Espejo Público' ha explicado que cuandó llegó al evento perdió la consciencia y despertó al día siguiente sin acordarse de absolutamente nada.

"No recuerdo practicamente nada, al poco tiempo de llegar donde se realizó la fiesta, perdí el conocimiento, no se si me pusieron algo en la bebida. Desperté al día siguiente sin saber qué habia pasado, lo que menos me imaginé es que habían abusado de mí", explica.

En las fotos aparezco semidesnuda"

Ella desconocía por completo lo que sucedió aquella noche hasta que "un conocido del barrio" le pidió hablar con ella para explicarle la existencia de un vídeo que circulaba por los teléfonos móviles: "Me dijo que había unas imágenes circulando por el barrio en las que aparezco yo. Estos hombres habían abusado de mí, en las fotos aparezco semidesnuda".

La joven apunta que aún está "mal" a pesar de que han pasado dos años desde que sucedieron los hechos. "Tengo los recuerdos siempre presentes, pero intentando recuperarme de lo acontecido", explica.

Abusaron de mí y encima hicieron fotos para presumir de un trofeo"

"Se me cayó el mundo encima. Saber que han abusado de mí y encima han hecho fotos como para presumir de un trofeo, se me vino el mundo encima totalmente", lamenta la mujer, que señala que se animó a denunciar cuando su madre se enteró de la existencia de esas imágenes.

"Por falta de pruebas se archivó el caso y unos meses después se volvió a abrir, hasta ahora que han conseguido dar con ellos dos años después", asegura. La Policía Nacional ha detenido ahora a dos de los presuntos agresores y ella agradece el trabajo "excepcional" que han realizado para dar con ellos.

Éstos se enfrentan a un delito de abuso con penetración y a un delito contra la intimidad por difundir imágnes del delito por redes sociales. Víctor Gudino, investigador de la Policía Nacional de Madrid, ha revelado que los detenidos cuentan con antecedentes y que se busca a otra persona presuntamente implicada que hace dos años que no se encuentra en España.