La mujer detenida por el hallazgo de una cabeza humana en su domicilio de Castro Urdiales ha asegurado que guardó el cráneo porque era "el único recuerdo" de su marido. "Alguien me la dejó en la puerta de casa, la guardé porque era el único recuerdo que tenía de él", aseguró la sospechosa cuando fue detenida, tal y como ha recogido 'Espejo Público'.

Se trata de una versión nueva, ya que la mujer aseguró que su marido se había marchado de forma voluntaria cuando la Policía comenzó las investigaciones por su desaparición.

El primo de Jesús María, el hombre desaparecido, fue quien denunció no tener noticias de él. Entonces comenzaron las investigaciones de los agentes, que acudieron a la casa donde María del Carmen residía con él y, sin rastro del desaparecido, ella misma les aseguró que se había ido voluntariamente: "Se ha ido de casa porque ya no me quería", insistió.

"Se fue de vacaciones y, al volver a casa, cogió 12.500 euros y se marchó", explicó entonces María del Carmen, a la que meses después ha detenido la Guardia Civil tras hallar un cráneo, que podría ser el de su marido, y que ella misma habría ocultado en una caja que entregó a su vecina. La Policía tenía registros de la detenida por haber realizado dos estafas en el pasado, una en 2013 y otra en 2017.

Una vecina halló el cráneo

El marido de la detenida desapareció el pasado mes de abril. Desde entonces, y la Policía Científica está tratando de esclarecer si el cráneo hallado en la vivienda de la vecina de ambos podría ser el suyo, ya que la mujer del desaparecido se lo entregó envuelto y metido en una caja, diciéndole que eran juguetes sexuales que quería esconder.

La vecina de María del Carmen, la mujer detenida, fue quien alertó a la Policía tras descubrir la cabeza humana. La propia detenida le había entregado el cráneo en un recipiente asegurándole que se trataban de juguetes sexuales, y pidiéndole que se los guardara para que no los viera la Guardia Civil en el registro que iba a efectuar con motivo de la desaparición de su marido.

María del Carmen había entregado la cabeza a su vecina hervida y envuelta en papel de aluminio. Así estaba cuando la vecina, al percibir el hedor que desprendía, abrió la caja tras seis meses conservándola en su casa y creyendo que se trataba de juguetes sexuales. Entonces, no dudó en llamar a la Policía para explicar lo ocurrido.

Las incógnitas de la desaparición de Jesús María

El primo de Jesús María, el hombre desaparecido, ha asegurado que María del Carmen, la mujer de 61 años detenida en Castro Urdiales, explicó a toda su familia que Jesús María había cambiado de teléfono móvil. María del Carmen les otorgó así un nuevo número cuando, presuntamente, el hombre ya había desaparecido, aunque esto último era desconocido por la familia.

"Me mandó un mensaje, pero no era la forma de dirigirse a mí y desconfié", ha afirmado el primo de Jesús María, que ha asegurado que en él decía "no te preocupes, estoy bien, ya nos veremos", una forma poco habitual de dirigirse a él: "Era un tío muy hablador y esa no era su forma de ser. Le dije que no me creía nada, me dijo que 'ya me llamaría'. Le volví a mandar un mensaje para decirle que iba a denunciar su desaparición".

Además, el primo del desaparecido ha asegurado que María del Carmen le expresó que estaba molesta por haber denunciado sin avisarla: "Yo no sospechaba de ella, pero sí sospechaba que ella sabría la verdad, esto no pasa de la noche a la mañana en un matrimonio que está bien. Ella me dijo que le molestó que pusiera la denuncia sin avisarla", ha sentenciado.