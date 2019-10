Las declaraciones de la familia del hombre desaparecido en Castro Urdiales, y a quién podría pertenecer el cráneo hallado en una caja, están siendo claves en la investigación. La pareja de este hombre, ahora detenida tras el hallazgo de la cabeza, facilitó un móvil nuevo a la familia de su novio, asegurando que este había cambiado de teléfono. Así lo ha explicado en declaraciones a Atresmedia un primo del desaparecido. "Me mandó un mensaje, pero no era la forma de dirigirse a mí y desconfié", ha destacado.

"Él me decía 'no te preocupes, estoy bien, ya nos veremos', pero así no se dirigía a mí. Era un tío muy hablador y esa no era su forma de ser. Le dije que no me creía nada, me dijo que 'ya me llamaría' y le volví a mandar un mensaje para decirle que iba a denunciar su desaparición", ha añadido durante esta entrevista.

Entonces, este hombre denunció lo ocurrido y la Guardia Civil comenzó a investigar y a tomar declaraciones. Una de las personas con las que hablaron fue la pareja del desaparecido, que según el entrevistado, explicó que "se había ido de vacaciones y al volver a casa, cogió 12.500 euros y se marchó".

"Yo no sospechaba de ella, pero sí sospechaba que ella sabría la verdad, esto no pasa de la noche a la mañana en un matrimonio que está bien. Ella me dijo que le molestó que pusiera la denuncia sin avisarla", ha apuntado el primo del desaparecido.

El hallazgo de un cráneo dio un giro a la investigación

La voz de alarma saltó con el hallazgo de un cráneo en una vivienda de Castro Urdiales. La vecina de la mujer del desaparecido alertó a la Guardia Civil de que esta le había entregado una caja y en ella había una cabeza humana.

Según fuentes cercanas a la investigación, la mujer le dijo a su amiga que la caja contenía juguetes sexuales y que temía que los agentes, que estaban registrando su casa por la desaparición de su pareja, la encontraran.

Entonces, su vecina le creyó, pero meses después decidió abrir la caja y se llevó una desagradable sorpresa: esta contenía un cráneo, y no objetos eróticos como su amiga le dijo en un principio.

Tras el hallazgo, la mujer alertó a los servicios de emergencia, que tuvieron que atenderla tras sufrir una crisis de ansiedad, y a la Guardia Civil, que detuvo a la mujer del desaparecido.

Agentes de la Policía Científica ya están analizando la cabeza para determinar si corresponde al hombre que desapareció y en su vivienda continúan los registros para recabar todas las pruebas posibles.