Una mujer deja morir de hambre a su perro en la terraza de su casa en Alicante

La Guardia Civil han detenido en El Campello, Alicante, a una mujer acusada de haber dejado morir de hambre en una terraza a su perro, según ha recogido 'Diario Información'.

Una vecina de la urbanización fue quien alertó a los agentes de que en una terraza había visto a un perro en estado de desnutrición severo que apenas se podía mover. Un día después de ser rescatado, el animal falleció en una clínica veterinaria por un fallo multiorgánico.

La comunidad de vecinos de la detenida ya había denunciado en varias ocasiones el maltrato animal pero "nadie actuó, lo que habría evitado la muerte del perro". Según ha declarado la presidenta de Dignidad Animal, la Policía les dijo que "no podían hacer nada si nadie abría la puerta por lo que contactamos con Seprona".

Dignidad Animal y la Asociación Protectora de Animales de El Campello (APAC) y otras asociaciones animalistas de Alicante han anunciado que presentarán una querella en conjunto contra la acusada.

Por su parte, la dueña, que ha quedado por el momento en libertad en calidad de investigada, trató de excusarse diciendo que el can no quería ni beber y comer, algo que no se creen los denunciantes ya que nada más llegar al veterinario comenzó a ingerir comida.