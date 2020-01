Barbara Heller, una mujer de 76 años de EEUU que cayó siete pisos desde un edificio de Manhattan sobrevivió al aterrizar sobre cajas llenas de frutas y verduras, como zanahorias, cebollas, peras y limas, según publica 'Daily Mail'.

La mujer, que recientemente se sometió a una cirugía de espalda y tuvo problemas para caminar, se encontraba con una amiga en su apartamento cuando decidió caminar un poco. Sin embargo, según ha afirmado la Policía, Heller cayó accidentalmente de la ventana de su departamento y aterrizó sobre cajas de alimentos que estaban descargando en la acera, tal y como indica 'New York Daily News' .

"No se sentía bien y tenía problemas para respirar. Me dijo que quería tomar algo de aire", ha contado al medio estadounidense la amiga de Barbara Heller, Kelli Blue. La mujer sufre una enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Blue ha recordado que su amiga se asomó y que lo siguiente que pasó fue que escuchó un "fuerte estruendo". "Sin embargo, se escuchan muchos accidentes en First Ave, por lo que no pensé que estuviera relacionado con Barbara, aunque tenía curiosidad por saber qué había pasado así que salí a la terraza. Cuando miré hacia abajo y la vi, pensaba que estaba muerta. Me volví loca", recuerda su amiga.

Por su parte, el exmarido de la mujer, Charles Heller ha contado a 'Daily News' que su exmujer aterrizó primero en un contenedor de plástico que sobresalía de una repisa del primer piso y que después cayó sobre las cajas de frutas y verduras. "Es bastante sorprendente no solo que haya sobrevivido, sino que además no tenga ni una lesión en la cabeza", ha expresado Heller.

Heller fue trasladada de urgencia al hospital con la pelvis y una costilla rotas, un pulmón perforado y moretones, donde se sometió a una cirugía de fusión espinal.