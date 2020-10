El cantautor, compositor y guitarrista de flamenco Vicente de Castro Jiménez, conocido artísticamente como 'Parrita', falleció este 26 de octubre en Terrassa (Barcelona) a los 63 años tras sufrir un derrame cerebral, según informó su sobrino Jonatan Vera en su cuenta de Instagram. El artista valenciano saltó a la fama en 1982 con su versión de la canción 'Dama, Dama' de Cecilia. Desde entonces, Parrita no dejó de crear otros y populares temas como 'Una gitana del rastro', 'Luna de plata', 'No me llames más que ya no voy', 'Que se metan en sus cosas', 'Vuela más alto que tú' o 'Eres mía'.

Treinta y ocho años después de su salto a la fama, se apaga la voz de un artista inconfundible y por ello, sus compañeros de profesión han manifestado su pésame en redes sociales. En el caso de Malú, la artista madrileña lamentaba la pérdida en su cuenta de Twitter expresando: "Nunca te irás Parrita... tú eres infinito. Seguirás acompañándome toda la vida. Descansa en Paz maestro".

Por su parte, Alejandro Sanz se pronunciaba al respecto en su cuenta de Instagram, donde ha subido una foto al artista con el siguiente mensaje: "Parrita, irrepetible". Por otro lado, el cantaor Arcángel Flamenco, nombre de referencia en este ámbito, se ha despedido en Twitter de su compañero de profesión definiéndolo como "el rey del cante canastero, único, genial e irrepetible".

"Nos quedó pendiente el dueto para tu disco, pero doy gracias a la vida por haber tenido la oportunidad de cantar contigo en directo y de conocerte de cerca mi admirado ídolo", expresaba en su cuenta de Instagram el cantaor de flamenco Miguel Poveda. Mientras tanto, Rosalía se despedía del 'maestro' y expresaba su sorpresa ante el fallecimiento. "Aún no me lo creo", escribía la artista en su cuenta de Instagram.

Además de sus compañeros de profesión, sus seguidores han rendido homenaje al artista en redes sociales con actuaciones del artista.