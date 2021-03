Omar Álvarez, quien trabajó en el departamento de mercadotecnia de Nintendo, ha fallecido por un cáncer de colon incurable que padecía desde 2017. Tras someterse a varias intervenciones y tratamientos, los médicos le comunicaron en octubre de 2020 que su enfermedad no tenía cura y que le daban "cuatro meses de vida", una triste noticia que Álvarez compartió con sus seguidores en una publicación en Twitter.

Sin embargo, pese al golpe, el joven mostró su valentía afirmando que iba a emplear "el 100% del tiempo" en lo que quería y con quien quería. "No quiero que me preguntéis cómo estoy. Estaré disfrutando de cada segundo, creedme. No estoy dispuesto a que 'la conversación' devore mi vida. El cáncer me va a matar, pero no me va a quitar ni un minuto del tiempo que me queda, que será brillante, preciado y precioso, porque estoy rodeado de la gente más maravillosa que existe, y por eso me sigo considerando la persona más afortunada del mundo", expresó el 13 de octubre de 2020.

Cinco meses antes, en el mes de mayo, el joven ya informó en una publicación en su perfil de Instagram de que tenía "metástasis por todo el cuerpo" y que no había cura posible. Sin embargo, en ese momento manifestó sentirse "tremendamente liberado y tranquilo" de saber que el tiempo que le quedaba era para él y sus "cercanos", para "disfrutarlo" y estar donde quería estar.

"No hay más despertador ni más mañana. No hay plan. Ninguno lo tenemos en realidad, pero yo lo tengo por escrito", señaló, subrayando que iba a llevar una vida "centrada en el arte", en él y en querer a las personas que le rodeaban y le hacían ser feliz. "Es imposible no ver esto como una victoria. Sí, todos los caminos son la destrucción. Toca vivir sin despertador", escribió en la red social.

El joven comenzó a visibilizar su situación compartiendo sus experiencias diarias en sus redes sociales, donde mostró tal fortaleza e incluso humor pese a su enfermedad que se convirtió en un ejemplo de lucha y superación para muchas personas.

Precisamente, ha sido en sus perfiles en redes sociales donde se ha dado la triste noticia de su fallecimiento: "Omar ya no esta aquí y ahora, sino en todas partes y para siempre. Su familia y sus amigos queremos agradeceros todos los mensajes de cariño, apoyo y condolencia que le habéis hecho llegar, y todos los que aún quedan", han expresado.

Además, han anunciado que "el proyecto al que dedicó sus últimos días y que quiso dejar listo para compartir" con sus seguidores "verá la luz muy pronto". "Os lo haremos llegar mediante todas sus redes sociales", han indicado.