Tragedia en Málaga
Muere un niño de 3 años tras caer a una piscina en un cortijo de Periana (Málaga)
Los detalles Los hechos han ocurrido sobre las 8.30 horas de este miércoles. La víctima estaba de turismo rural con su familia en dicho municipio.
Un menor de 3 años ha fallecido ahogado este miércoles tras caer en la piscina de un cortijo en la localidad malagueña de Periana. Los hechos han ocurrido sobre las 8.30 horas y ha sido un particular el que ha alertado al 112 de Emergencias Andalucía de que un menor había caído a una piscina, según ha informado a EFE un portavoz del centro de control.
Inmediatamente se dio aviso a la Policía Local, Guardia Civil y los sanitarios del 061, que no han podido hacer nada para salvar la vida del menor. Fuentes municipales han indicado a EFE que la víctima estaba de turismo rural con su familia en dicho municipio y que eran extranjeros.
Desde el Consistorio han señalado que "hoy es un día profundamente triste para nuestro pueblo" y han trasladado su más sentido pésame a la familia y seres queridos del niño fallecido.
"No hay palabras capaces de aliviar un dolor tan inmenso, pero sí queremos hacerles llegar todo nuestro cariño, apoyo y cercanía en estos momentos tan difíciles", han dicho a EFE las fuentes municipales. "Periana entera comparte vuestra tristeza y os acompaña en el sentimiento ante una pérdida tan dolorosa e injusta", ha escrito el Ayuntamiento en redes sociales.
La causas del suceso ya están siendo investigadas por la Guardia Civil.*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido