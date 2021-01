Yatziri, una niña mexicana de siete años, ha fallecido tras pasar cuatro meses ingresada en la UCI del Hospital 'La Margarita', después de ser brutalmente golpeada y agredida sexualmente por miembros de su familia, según informa 'Infobae'.

Ha sido el Gobierno del estado de Puebla el que ha informado de la triste noticia. "Lamentamos el sensible fallecimiento de la niña Yatziri, y refrendamos el compromiso de que los actos ocurridos con la menor no quedarán impunes", han expresado en Twitter.

En este sentido, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha manifestado en un comunicado que "se realizaron todos los esfuerzos médicos y humanos para salvar su vida", aunque "desafortunadamente se perdió esta dura batalla".

La niña ingresó en estado grave en el hospital el pasado 21 de agosto con una hemorragia interna, un pulmón dañado a causa de los golpes, huellas de quemaduras hechas con cigarrillo en las manos, brazos y el estómago, y heridas en el rostro y la cabeza, como consecuencia de las violentas agresiones que sufrió durante años, tal y como indica 'RT'.

En ese momento, según contaron los médicos, la menor pidió a los médicos y enfermeras que la dejaran morir, ya que prefería eso a vivir con su familia. "Quiero morirme, no quiero curarme porque no quiero volver con mis padres para que me sigan pegando", dijo la pequeña.

Mientras, sus padres, Rafael y Alejandra Viridiana, fueron detenidos el pasado 3 de septiembre acusados de violencia familiar y abandono infantil, y su madrastra entró en prisión en 5 de octubre. Por su parte, el tío de la niña, que está acusado de abusar sexualmente de la niña, está prófugo.

El caso de Yatziri se dio a conocer gracias a la activista Frida Guerrera, quien denunció la "ineficacia de las autoridades" en estos hechos. "Si las autoridades de Puebla hubieran hecho su trabajo desde enero, que fue el primer momento en que hubo indicios de que la niña había sufrido violencia sexual, la niña no hubiese ingresado en el hospital y su hermana pequeña no estaría muerta", denunció Guerrera, quien criticó que "hay responsabilidad institucional en esto".

Precisamente, el 28 de junio de 2020 su hermana Mitzy falleció con solo tres años por una supuesta asfixia accidental, aunque ahora los investigadores trabajan para determinar si realmente fue un accidente o una muerte provocada, como sospechan.