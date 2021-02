Makenzie Gongora, una niña de nueve años residente en Texas, EEUU, ha fallecido mientras dormía tres días después de que diera positivo en coronavirus.

La familia de la menor ha querido alertar de la peligrosidad del virus en niños en una entrevista para el diario 'Today'; si bien la autopsia aún tendrá que determinar la causa exacta de la muerte de la pequeña.

Erica Gongora, la tía de la menor, ha asegurado que Makenzie comenzó a tener un dolor fuerte de cabeza y estómago el pasado 29 de enero. Acudió al Centro Médico Brooke Army donde, tras realizarle las pruebas oportunas, determinaron que tenía COVID-19.

Al no padecer ningún problema de salud grave, instaron a su familia a observar sus síntomas desde su propio domicilio. "No tenía problemas respiratorios. No estaba pasando nada importante. Todos los síntomas fueron leves", ha asegurado la tía de la menor.

"Mi cuñada más tarde la revisó por la noche y se dio cuenta de que ya no respiraba y no podía encontrar el pulso", ha aseverado. hora, la familia se encuentra consternada por su muerte, que ocurrió el día del cumpleaños de su padre, Nathan Gongora, y espera los resultados de la causa del fallecimiento. Por el momento, han abierto una recaudación para su funeral en 'Gofundme'.