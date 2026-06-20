Muere una niña de 4 años en Lanzarote tras sufrir un ahogamiento en una piscina

¿Qué ha pasado? El suceso ha ocurrido sobre las 13:30 horas cuando se ha recibido la alerta de que en un hotel de la Playa Blanca, en el municipio de Yaiza, habían sacado de la piscina a una menor con signos de ahogamiento.

Una niña de cuatro años falleció en Lanzarote tras ser rescatada de una piscina con signos de ahogamiento, según informó el servicio de urgencias 112. El incidente ocurrió alrededor de las 13:30 horas en un hotel de Playa Blanca, en el municipio de Yaiza. Un enfermero del Servicio de Urgencias Canario, mediante teleasistencia, guió al socorrista para iniciar maniobras de reanimación, ya que la menor estaba en parada cardiorrespiratoria. Personal del SUC, que llegó en ambulancias y un helicóptero medicalizado, continuó con las maniobras de reanimación avanzadas, pero finalmente confirmaron su fallecimiento.

Una menor de cuatro años ha fallecido este sábado en Lanzarote tras ser rescatada de una piscina con signos de ahogamiento, según ha informado el servicio de urgencias 112.

El suceso ha ocurrido sobre las 13:30 horas cuando se recibió la alerta de que en un hotel de la Playa Blanca, en el municipio de Yaiza, habían sacado de la piscina a una menor con signos de ahogamiento y precisaba asistencia sanitaria.

Un enfermero coordinador del Servicio de Urgencias Canario, presente en la sala operativa, constató en su interrogatorio al socorrista que la afectada se encontraba en parada cardiorrespiratoria y dio indicaciones, mediante teleasistencia, para que comenzara a practicar maniobras de reanimación.

Personal del SUC, desplazado al lugar en dos ambulancias y un helicóptero medicalizado, continuó practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas sin obtener resultado, por lo que solo pudieron confirmar el fallecimiento de la menor.

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