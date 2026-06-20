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Trágico suceso

Muere una niña de 4 años en Lanzarote tras sufrir un ahogamiento en una piscina

¿Qué ha pasado? El suceso ha ocurrido sobre las 13:30 horas cuando se ha recibido la alerta de que en un hotel de la Playa Blanca, en el municipio de Yaiza, habían sacado de la piscina a una menor con signos de ahogamiento.

Un helicóptero del 112 de Canarias Un helicóptero del 112 de CanariasGobierno de Canarias
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Una menor de cuatro años ha fallecido este sábado en Lanzarote tras ser rescatada de una piscina con signos de ahogamiento, según ha informado el servicio de urgencias 112.

El suceso ha ocurrido sobre las 13:30 horas cuando se recibió la alerta de que en un hotel de la Playa Blanca, en el municipio de Yaiza, habían sacado de la piscina a una menor con signos de ahogamiento y precisaba asistencia sanitaria.

Un enfermero coordinador del Servicio de Urgencias Canario, presente en la sala operativa, constató en su interrogatorio al socorrista que la afectada se encontraba en parada cardiorrespiratoria y dio indicaciones, mediante teleasistencia, para que comenzara a practicar maniobras de reanimación.

Personal del SUC, desplazado al lugar en dos ambulancias y un helicóptero medicalizado, continuó practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas sin obtener resultado, por lo que solo pudieron confirmar el fallecimiento de la menor.

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