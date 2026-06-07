Muere un joven de 17 años tras sufrir una descarga eléctrica al salir de su piscina en Gelves, Sevilla

¿Qué ha pasado? Aunque "aún se desconoce si fue un electrodoméstico o un enchufe" el menor falleció al instante debido a la potencia. La Policía Judicial de la Guardia Civil ha abierto una inspección sobre el caso.

Un joven de 17 años falleció el pasado sábado, 6 de julio, en Gelves, Sevilla, tras sufrir una descarga eléctrica en su hogar. La Guardia Civil recibió un aviso a las 19:00 horas indicando que el menor se electrocutó al tocar un punto con corriente al salir de una piscina. Aún se investiga si la descarga provino de un electrodoméstico o un enchufe. La Policía Judicial de Mairena del Aljarafe ha iniciado una investigación y espera los resultados de la autopsia. El Ayuntamiento de Gelves ha declarado tres días de luto oficial, con banderas a media asta, en honor al joven fallecido.

Un menor de 17 años ha perdido la vida este pasado sábado, 6 de julio, tras sufrir una descarga eléctrica en su domicilio familiar de la localidad sevillana de Gelves.

Así lo han informado fuentes de la Guardia Civil, detallando que sobre las 19:00 horas de la tarde del sábado, el Instituto Armado recibió un aviso acerca de que un joven se había electrocutado tras tocar un punto con corriente al salir de una piscina.

Aunque "aún se desconoce si fue un electrodoméstico o un enchufe", según han indicado, el menor falleció al instante debido a la potencia de la descarga eléctrica. En estos momentos, la Policía Judicial de la Guardia Civil de Mairena del Aljarafe ha abierto una inspección sobre el caso y permanece a la espera de los resultados de la autopsia.

Por su parte, el Ayuntamiento de Gelves ha decretado tres días de luto oficial por el fallecimiento del joven y vecino del municipio. Según ha confirmado el Consistorio a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de Facebook, la duración del luto oficial se extenderá desde este mismo domingo, 7 de junio, hasta el próximo martes, 9 de junio de 2026.

Por ese motivo, las banderas ondearán a media asta en la Casa Consistorial. Desde el Ayuntamiento han mostrado sus condolencias a familiares y allegados de de la víctima.

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