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Barranco de Rubio

Muere un hombre al precipitarse por un acantilado cuando intentaba coger unas gafas que se le habían caído

Los detalles La víctima mortal paseaba con su pareja cuando se le cayeron las gafas y se resbaló al ir a recuperarlas. Su cuerpo sin vida fue recuperado posteriormente del mar.

Un agente de la Guardia Civil de espaldas. Un agente de la Guardia Civil de espaldas. Europa Press
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Un hombre de 28 años ha fallecido al precipitarse varios metros por un acantilado de Pilar de la Horadada (Alicante) cuando intentaba coger unas gafas que se le acababan de caer.

Según fuentes de la investigación, el accidente ocurrió este domingo poco antes de las 19:00 horas en un acantilado del barranco de Rubio, en los alrededores de Pilar de la Horadada, cuando el hombre cayó desde una altura de unos 10 metros.

La víctima mortal, de nacionalidad colombiana, paseaba con su pareja cuando se le cayeron las gafas y se resbaló al ir a recuperarlas. Su cuerpo sin vida fue recuperado posteriormente del mar por efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil.

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