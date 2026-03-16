Muere un hombre al precipitarse por un acantilado cuando intentaba coger unas gafas que se le habían caído

Los detalles La víctima mortal paseaba con su pareja cuando se le cayeron las gafas y se resbaló al ir a recuperarlas. Su cuerpo sin vida fue recuperado posteriormente del mar.

Un hombre de 28 años falleció tras caer desde un acantilado en Pilar de la Horadada, Alicante, mientras intentaba recuperar unas gafas que se le habían caído. El trágico accidente ocurrió el domingo antes de las 19:00 horas en el barranco de Rubio. La víctima, de nacionalidad colombiana, paseaba con su pareja cuando se resbaló y cayó desde una altura de aproximadamente 10 metros. El cuerpo sin vida del hombre fue recuperado del mar por el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil.

Un hombre de 28 años ha fallecido al precipitarse varios metros por un acantilado de Pilar de la Horadada (Alicante) cuando intentaba coger unas gafas que se le acababan de caer.

Según fuentes de la investigación, el accidente ocurrió este domingo poco antes de las 19:00 horas en un acantilado del barranco de Rubio, en los alrededores de Pilar de la Horadada, cuando el hombre cayó desde una altura de unos 10 metros.

La víctima mortal, de nacionalidad colombiana, paseaba con su pareja cuando se le cayeron las gafas y se resbaló al ir a recuperarlas. Su cuerpo sin vida fue recuperado posteriormente del mar por efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil.

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