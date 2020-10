El influencer Dmitry Stuzhuk ha fallecido a causa del COVID-19 tras haber negado en su existencia por redes sociales. El joven ucraniano de 34 años tenía gran influencia en Instagram, donde sumaba más de un millón de seguidores a los que se mostraba sin mascarilla y realizando numerosas actividades sin ningún tipo de protección contra el COVID.

El joven se contagió en un viaje a Turquía. Fue cuando regresó a su país de origen cuando comenzó a sentirse mal y, tras una prueba, confirmaron que tenía COVID-19. Solo entonces reconoció la existencia de la enfermedad: "Me sentí mal el segundo día. Me desperté en medio de la noche porque tenía el cuello hinchado y me costaba respirar. Además, me dolía un poco el estómago", informaba entonces.

"Quiero advertirles algo de manera convincente: pensé que no existía el Covid-19 y que todo era relativo... Hasta que enfermé", afirmaba en la red social, junto a una foto en la que se le podía ver con un respirador.

Stuzhuk estuvo una semana hospitalizado. Una estancia en la que subió fotografías a las redes sociales e informó a sus seguidores de su estado de salud e incluso reconoció el colapso de la sanidad: "El hospital está completamente lleno de gente, algunos de ellos viven en el pasillo ¡No hay comida, ni papel, ni cubiertos!". El joven afirmaba estar "estable", y por eso pidió que le trasladaran a casa. Sin embargo, falleció este mismo viernes.

Fue su mujer la que así lo confirmó a través de la misma red social. Sofía Stuzhuk también informó de que el padre de sus tres hijos padecía una enfermedad cardiovascular que habría agraviado la enfermedad.