Un hombre de 80 años ha fallecido por coronavirus en el Hospital de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, a pesar de que tenía la pauta de vacunación completa.

Así lo ha indicado este lunes el jefe del Servicio de Medicina Intensiva del citado hospital, Rafael Máñez, en declaraciones a 'TV3', donde ha explicado que el paciente murió la semana pasada por COVID-19, aunque había recibido hace dos meses la segunda dosis de la vacuna.

De acuerdo con el intensivista, era un enfermo "correctamente vacunado", con la última dosis inyectada "hace dos meses". No obstante, Máñez ha resaltado que se trata de un caso "excepcional", pues el fallecido había desarrollado un nivel bajo de anticuerpos.

En este sentido, el doctor ha recordado que las vacunas funcionan para evitar formas graves de la enfermedad, hasta el punto de que, en estos momentos, los ciudadanos que "no se han vacunado por encima de 50 años" son los que "constituyen el máximo riesgo". Sin embargo, la vacunación no es garantía de no infectarse y en el propio Hospital de Bellvitge medio centenar de sanitarios está de baja por ser positivo, a pesar de que unos 45 tienen la pauta de vacunación completa.

Preguntado sobre el paciente fallecido, el primer caso de estas características que trasciende en Cataluña, el doctor César Carballo ha incidido en Más Vale Tarde en que "las vacunas no son efectivas al 100%", recordando que "hay un porcentaje de gente que no logra los anticuerpos necesarios". Puedes ver su intervención en este vídeo: