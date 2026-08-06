Monrosi ironiza para hablar sobre la España vaciada: "¿No estaréis queriendo decir que en este país hace falta gente?"

Varios pueblos ofrecen empleo y casa gratis para paliar las consecuencias de la despoblación. El periodista, tirando de ironía, señala que parecía que el consenso en España era que no se puede acoger a todo el mundo.

Varios pueblos de nuestro país están apostando por ofrecer casa gratis o empleo para evitar la despoblación. Así, por ejemplo, en Arenillas, un pueblo de Soria, buscan nuevos vecinos a través de esta fórmula.

Carmen Morodo señala que a ella le sobra "mucho estrés e, incluso, hasta mucha gente... pero no sé si ahí me sobraría mucha tranquilidad". "Debería ser estacional, irte y combinar las dos cosas", añade. Marina Valdés indica que en la España vaciada "no hay problema de vivienda como tenemos en Madrid".

José Enrique Monrosi, por su parte, tira de ironía para responder a si él se iría a vivir a un pueblo. "¿No estaréis queriendo decir que en este país hace falta gente, que venga de fuera, quizás, porque hay negocios, poblaciones y amplios territorios, que no hay absolutamente nadie?", plantea.

"Habíamos consensuado que no podemos acoger a todo el mundo, que estamos invadidos, que no tenemos capacidad para que llegue más gente...", añade. "Cómo nos has entendido, Monrosi...", responde Valdés. "Quiere saber si tú te quieres ir o no, no vayamos a la política", señala Morodo.

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