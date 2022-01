No es una historia con final feliz… tampoco el inicio del relato lo era. De noche e intentando no ser descubiertas, el pasado 2 de enero, dos mujeres aparcaban su coche junto a una protectora de animales. Lo hacían intentando pasar desapercibidas, mirando en busca de testigos, sabiendo que la acción que estaban llevando a cabo puede ser penalizada. Lo que no sabían es que una cámara lo estaba grabando todo.

Del vehículo se ve como bajan a un perro color canela. Le llevan hasta la verja de la protectora y allí le atan. Luego nerviosas vuelven a mirar a un lado y a otro por si alguien las ve y se van corriendo hasta el coche. Unos segundos después el vehículo se marcha. El animal se queda atado en plena noche a la valla metálica de la protectora.

Pero ahí no termina la historia. La protectora en cuestión, Os Palleiros, en Pontevedra ha denunciado los hechos.

"Una vez más tenemos que compartir con vosotros uno de esos vídeos que nos enfadan, nos indignan y nos entristecen", explican a la vez que describen las imágenes que se ven en el vídeo.

"Poco tiempo después el perro se suelta, atraviesa los barrotes de la puerta y desaparece en una finca paralela a la de la protectora, en la que el ayuntamiento almacena material municipal. Lo último que sabemos a ciencia cierta del perro es lo que vemos en el vídeo. También sabemos que a la mañana siguiente, a eso de las 6.30, recibimos un aviso de un perro atropellado y muerto en la carretera de Vilagarcía. Después de ver la foto y viendo el vídeo, creemos que se trata del mismo perro", anuncian conmocionados.

"¿De verdad alguien piensa que esta acción es digna de personas con sentimientos y conciencia? Solo esperamos que los que lo hicieron lean este texto y sepan que no, que el perro no acabó en la protectora. Que lo más probable es que acabara muerto en una cuneta. Si no se tratara del mismo, el que ellas abandonaron seguirá vagando solo y hambriento, sin saber qué hizo mal. Así que solo esperamos que lean esto y que algo se les revuelva por dentro. Aunque sea un poquito", añaden denunciado el abandono. Las imágenes, explican, ya están en manos de la Policía para intentar identificar a las responsables.