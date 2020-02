Una modelo polaca de 25 años está a punto de quedarse completamente ciega tras tatuarse el blanco de los ojos. Según informa el Daily Mail, la joven quería imitar a su rapero favorito, el polaco Pawel Rak, y acudió aun estudio de tatuajes para llevar a cabo el tatuaje.

Sin embargo, el tatuador (Piotr A.) no usó la técnica adecuada para realizar este tipo de tatuajes y le causó daños irreparables en los ojos, hechos por los que se enfrenta a una pena de hasta tres años de prisión.

Los hechos tuvieron lugar en 2016. Después de finalizar el tatuaje, la joven informó al tatuador que sentía mucho dolor, pero éste le advirtió que era algo normal y que podía solucionarse tomando analgésicos.

Después de cuatro años, Aleksandra Saowska, que vive en Wroclaw, Polonia, ya ha perdido por completo la vista del ojo derecho y también dejará de ver por el ojo izquierdo. Además, según el diagnóstico de los médicos, el daño es irreparable. "No me encerraré en el sótano a deprimirme. He dejado mi tristeza atrás, sigo viviendo", afirmó Aleksandra sobre su situación.

A partir de una investigación de lo ocurrido, se descubrió que realmente el hombre había cometido diversos errores en el procedimiento. Uno de ellos fue usar tinta corporal para tatuar la piel, pese a que ésta nunca debe entrar en contacto con el ojo. "Hay evidencia clara de que el hombre no sabía cómo realizar un procedimiento tan delicado. Y sin embargo, decidió hacerlo y provocó esta tragedia", explicó la abogada de la modelo.

Mientras, el tatuador sigue dirigiendo su estudio a pesar de lo sucedido. Después de cuatro años, será llevado a juicio.