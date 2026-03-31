La mina de Cerredo, un año de la tragedia con la investigación todavía abierta

El contexto El pasado 31 de marzo de 2025 una explosión dentro de la mina acabó con la vida de cinco trabajadores y dejó a otros cuatro heridos.

Hace un año, una explosión en la mina de Cerredo, Asturias, causó la muerte de cinco trabajadores y dejó a otros cuatro heridos. Las familias de las víctimas han decidido denunciar a la Administración regional por no detectar las irregularidades de la empresa Blue Solving, que operaba sin permisos adecuados para extraer carbón. La investigación se centra en los permisos y las responsabilidades, ya que la actividad clandestina llevó a la tragedia. El dueño de la empresa y otros implicados enfrentan cargos de homicidio imprudente. En un homenaje, las familias exigieron justicia, apoyadas por el alcalde de Villablino, Mario Rivas.

Se cumple un año del accidente en la mina de Cerredo (Asturias) en el que fallecieron cinco trabajadores. Las familias de las víctimas han anunciado que denunciarán a la Administración regional por no detectar las múltiples irregularidades en las que incurría la empresa.

El pasado 31 de marzo de 2025 a las 8:45 de la mañana, una explosión dentro de la mina acabó con la vida de cinco trabajadores y dejó a otros cuatro heridos. "Nosotros claro que extraíamos carbón, todo el tiempo. Era nuestro trabajo, lo que no sabíamos era que Blue Solving no tenía permisos", reconocía uno de los supervivientes,

Este testimonio es clave porque la empresa no tenía licencia para extraer carbón, pero sí lo hacían. De hecho, solo tenían documentación para investigar la presencia de minerales como el grafito. "En la planta tercera, donde sucedió esta tragedia, no tenían autorización para ello. Era una autorización de retirada de material de la antigua mina", explicaba el presidente de Asturias, Adrián Barbón.

Precisamente la investigación se centra ahí, en los permisos, pero también en las responsabilidades. Porque cuando la explosión de gas grisú se produjo, pilló a los mineros en una de las galerías.

Una actividad clandestina, que destrozó cinco familias por la que están imputados el dueño de la empresa, Jesús Rodríguez, su mujer, su hijo y el director de la mina de Cerredo. A todos ellos se les atribuyen cinco delitos de homicidio imprudente y cuatro de lesiones graves.

Además, se habrían incumplido las normas mínimas de seguridad. Por eso, los familiares de los fallecidos han anunciado que denunciarán también a la Administración asturiana. El motivo, según avanza el Periódico, no haber detectado irregularidades en las inspecciones. "Este acto no es solo de duelo, es de exigencia", han afirmado las familias este martes en el homenaje que se ha celebrado en el valle de Laciana, en León.

El alcalde de Villablino, Mario Rivas, (una de las localidades de donde eran los fallecidos) ha recordado que tienen "todo el derecho del mundo a pedir justicia y dignidad". "La familia minera se ha caracterizado por estar siempre al lado de los suyos y creíamos que era importante que se supiera que sigue viva, que les recordamos, que estamos con las familias", ha apostillado en una entrevista con la Agencia Efe.

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