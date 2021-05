La desesperación y la angustia han llevado a un migrante a intentar suicidarse en la playa del Tarajal en Ceuta. No podía más y esta mañana a eso de las 13:30 horas ha tratado de ahorcarse con una cuerda a unos 200 metros de la frontera.

Varias personas han acudido a salvarle, entre ellas Yassin, un repartidor que ha explicado instantes después cómo ha ocurrido todo.

"Estaría harto y por eso se ha intentado suicidar"

"Yo estaba trabajando, he pasado con la furgoneta y otro muchacho me ha llamado, me ha dicho que fuera corriendo y hemos encontrado al joven colgado. He saltado y lo he cogido mientras el chico le aflojaba la cuerda. Estaría harto de lo que está pasando y por eso se ha intentado suicidar. Está la gente metiéndose con ellos y se ha intentado quitar la vida", ha relatado sobrecogido a los medios.

"No respiraba y tenía los ojos cerrados"

El migrante se encontraba prácticamente inconsciente. "No respiraba y tenía los ojos cerrados", ha contado Yassin, que ha asegurado que se trata de un joven de 27 años de Marruecos que ha llegado hasta Ceuta estos días.

Rápidamente, este repartidor ha dado la voz de alarma y la Policía Nacional y los bomberos de Ceuta se han desplazado hasta el lugar de los hechos. Tras varios angustiosos minutos de reanimación cardiopulmonar, el joven ha comenzado a reaccionar.

Tras aplicar los primeros auxilios en la misma playa, los Bomberos y la Policía han colocado al joven en una camilla y lo han trasladado hasta una ambulancia que se encontraba en las inmediaciones.