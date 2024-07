Michael Douglas, uno de los vecinos más ilustres de Mallorca, recibió anoche el premio 'Masters of Cinema' en el festival Atlàntida de Mallorca, en una ceremonia que evocó la elegancia de los Óscar. La reina Letizia, con una actitud cálida y cercana, fue la encargada de entregar el galardón, celebrando los sesenta años de éxito de Douglas en Hollywood.

En su discurso, Douglas mostró su cariño por la isla que considera su hogar, resaltando cómo disfrutó del 2023 "sin hacer nada" y anticipando con humor su participación en futuros proyectos cinematográficos. "Disfruté tanto el 2023, no haciendo nada, que aquí estamos, esperando al 2024. No me retiro porque no descarto que me propongan algo especial que no pueda decir que no", comentó el actor.

Douglas también ha demostrado su amor por Mallorca, participando en eventos locales, como las Fiestas de la Beata, donde celebró junto a los residentes. "Esta isla es maravillosa, me ha acogido, solía venir a descansar después de los rodajes y he acabado enamorándome de las montañas de Tramontana y con la privacidad que me dais en Mallorca", expresó.

Sin embargo, el actor no ha evitado abordar el tema candente de la masificación turística en la isla. En un comentario reflexivo, Douglas señaló que "el problema es la proliferación de apartamentos en Airbnb en combinación con los coches de alquiler, y eso lleva a tener problemas como la escasez de agua. En Tramontana estamos un poco menos acostumbrados a eso".

Así, Michael Douglas, nacido en Nueva Jersey, pero convertido en un ferviente defensor de Mallorca, continúa siendo un importante embajador de la isla, tanto en el ámbito cultural como en el debate sobre su futuro turístico.