"Mesa: mesa gitana", "Mesa pareja de chicas gitanas". Así consta en el ticket de una pizzería de Huesca, tal y como ha denunciado el padre de una de ellas, Manolín Giménez, prior de la cofradía de los Gitanos de Huesca, en una publicación de Facebook.

Según informa Radio Huesca, las mujeres pidieron a la gerencia el libro de reclamaciones, aunque lamentan no haber llamado a la Policía Nacional para haber denunciado un delito de odio. "Impresionante, no tienen educación (...). Denunciemos estos actos y que no se vuelva a repetir", señala Giménez en la publicación.

La compañía del establecimiento, Domino's Pizza, ha pedido más detalles a través de Twitter, aunque sin dar información sobre posibles actuaciones.