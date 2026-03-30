Al menos un herido tras una explosión en una azotea de Almuñecar

Los detalles Según ha podido saber laSexta, el herido sería un trabajador que estaba recargando la caldera de gas.

Este lunes se ha producido una explosión en la azotea de un hotel en la Avenida Europa de Almuñécar, Granada, dejando a una persona herida. El incidente ocurrió a las 13:10, cuando los vecinos presenciaron cómo parte de la pared de la azotea se derrumbó y se originó un pequeño incendio. La situación requirió la intervención de los Bomberos, la Guardia Civil, personal sanitario y Protección Civil, quienes permanecen en el lugar. Según ha informado laSexta, el herido es un trabajador que estaba recargando la caldera de gas, aunque aún se desconoce la gravedad de sus lesiones.

Este lunes se ha producido una explosión en la azotea de un hotel en la Avenida Europa de Almuñecar (Granada) en la que una persona ha resultado herida.

La explosión se ha registrado este lunes a las 13:10 y los vecinos de la zona han captado como parte de pared de la azotea se ha venido abajo y se ha producido un pequeño fuego.

El suceso ha requerido de la intervención de los Bomberos, la Guardia Civil, sanitarios y Protección Civil, que continúan en el lugar.

Según ha podido saber laSexta, el herido sería un trabajador que estaba recargando la caldera de gas de cuyas heridas se desconoce la gravedad.

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