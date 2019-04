"Me tienes hasta los cojones": una joven planta cara al hombre que llevaba dos meses acosándola

"Me tienes hasta los cojones, todas las mañanas igual, la próxima mañana me presento aquí con la Policía", son las palabras de una joven desesperaba porque un hombre le decía "cosas" cada mañana cuando pasaba junto a una parada.

La joven decidió acabar con la situación y grabó al hombre para demostrar que cada día le decía algo cuando pasaba por allí: "Hoy me he despertado sin ganas de callarme. Este pavo llevaba más de dos meses diciéndome cosas todas las mañanas que paso por aquí".

El vídeo ha sido compartido por miles de personas para denunciar casos similares que viven mujeres cada día. La joven ha dicho en su cuenta de Twitter que tiene más vídeos grabados.

"La mayor parte de los acosadores que me he cruzado y he increpado han reaccionado de forma similar. No tengáis miedo de saltarles porque normalmente son los primeros en recular. Pero siempre asegurándote de que haya gente alrededor que te pueda ayudar en cualquier caso", pide la chica a otras jóvenes en sus mensajes publicados.