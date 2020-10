La pandemia de coronavirus ha colapsado la sanidad y ha paralizado la economía, pero también ha atentado contra las adopciones. Y es que, debido a la crisis originada por el coronavirus, estos procesos han sido interrumpidos a nivel mundial.

En España 1.005 familias han iniciado este año los trámites para hacer una adopción en el extranjero. De estas, 203 ya saben quién es su hijo, pero todavía no han podido recogerlo ni conocerlo en persona, debido a las restricciones sanitarias y a los confinamientos.

Este es el caso de Enric y Sofía, que nos cuentan que tras cuatro años y medio esperando una asignación, se la dieron en febrero pero el proceso se ha paralizado. A pesar de los problemas del idioma y del desarrollo de la tecnología en Haití, pudieron hacer la socialización por videollamada pero todavía no han podido recoger a su hijo.

Nos dicen que, emocionalmente, una vez le pones cara a tu hijo ya se hace muy difícil tenerlo lejos. Enric asegura que se le quedó grabado el momento en el que el pequeño les pidió que fueran ya a por él. Ahora temen que la segunda oleada de COVID-19 vuelva a retrasar el proceso.

Por su parte, Ignacio y Laura todavía no conocen al que será su futuro hijo o hija. Nos explican que ahora mismo está todo parado y "no hay información". "No tienes datos ni de China ni de España", asegura Ignacio Sánchez-Carpintero ante las cámaras de laSexta.

Grace sí que ha podido ya reunirse con sus padres. Acaba de llegar de Filipinas tras "una odisea" de adopción en plena pandemia. "Estábamos a las puertas del aeropuerto cuando nos avisaron desde Manila que se había decretado un confinamiento y no podíamos volar", explica su padre, Jordi. "Fue todo una odisea, pero nos quedamos con que ya pudimos recoger a nuestra niña", añade Janet.

Una historia con final feliz que aún esperan más de 1.000 familias en nuestro país.