"Más cachondeo ya no puede haber": indignación entre los casi 5.000 estudiantes extremeños obligados a repetir la Selectividad

Examen de matemáticas por partida doble. Dice Andrés que no olvidará nunca esta Selectividad 2018. "El otro examen me salió bastante bien, sin embargo me toca repetirlo por la incompetencia de los directivos de la Universidad", ha denunciado.

Como él, otros 4.600 alumnos han vuelto a hacer sus exámenes. Se les ha visto enfadados, resignados, disfrazados... "Más cachondeo ya no puede haber, no pasa nada porque venga disfrazada", ha dicho una estudiante vestida de Mario Bross.

Nervios previos antes del examen sin perder el humor. A muchos el de la semana pasada no les salió bien pero ahora se muestran más seguros: "Me ha salido mejor porque tenía las ideas más claras al saber el modelo de examen".

También ha habido la versión inversa. "Hemos hecho el examen de latín y era más difícil que el anterior", afirma una alumna.

No les vale que la Universidad asumiera el error de haber subido los exámenes a una carpeta pública. Para compensar, han aumentado el número de correctores, se harán también cargo de algunos gastos.

"Tenía un viaje a Ibiza con cinco noches pagadas", denuncia un joven. Otra explica que ha perdido días de trabajo.

En general, están aliviados pero no lo celebrarán hasta tener, definitivamente, su nota final.