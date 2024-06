La EVau 2024 (nombre que predomina en ciertas regiones por delante de Selectividad o PAU) ya ha empezado. Los primeros en enfrentarse a los exámenes de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) han sido los alumnos de la Comunidad de Madrid y La Rioja. Pero todavía les quedan tres jornadas más. Las de los días 4, 5 y 6 de junio. Durante estos días, precisamente, se examinarán los jóvenes de Andalucía, Aragón, el Principado de Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia y Navarra.

Los días 5, 6 y 7 de junio se examinarán los alumnos de Cantabria, Castilla y León, Islas Canarias, la Región de Murcia y el País Vasco. Los estudiantes de Islas Baleares serán los últimos en comenzar las prueba para el acceso a la Universidad, ya que se enfrentarán a este examen los días 11, 12 y 13 de junio. Con la posible entrada de una nueva selectividad, la de este año seguirá una estructura similar a la de años anteriores.

El cambio principal de la prueba de este año es que los estudiantes podrán elegir entre Historia de España o Historia de la Filosofía para examinarse en la fase de acceso. Este examen que tiene validez indefinida consta de cuatro pruebas: Lengua y Literatura; Historia de España o Historia de la Filosofía; Idioma Extranjero; y Materia troncal elegida que define la modalidad de Bachillerato. En aquellas comunidades autónomas con lengua cooficial también hay una prueba de Lengua cooficial y Literatura II.

Qué materiales están permitidos

Dependiendo de cada una de las pruebas, hay materiales que están permitidos y otros que no. Generalmente, no se permite emplear bolígrafos rojos, aquellos que se pueden borrar y lápices, explican desde el Centro de Estudios Luis Vives. Se tiene que utilizar el bolígrafo azul o negro, añaden. En el caso de las materias específicas, las calculadoras que están permitidas son: Casio FX-82SP CW, Casio FX-82ES PLUS-2, Casio fx-82 ms 2 y Casio fx-82 SPX II Iberia. Por otro lado, no están permitidos los dispositivos electrónicos que permita al alumno recibir información, como relojes inteligentes, móviles y pinganillos.