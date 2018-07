Maroto considera que los jueces necesitan una formación más completa en violencia machista

Según ha manifestado en una entrevista en Antena 3, eso mismo lo "reconocen" estos profesionales cuando se les pregunta y se ha "detectado" también desde el Congreso por lo que ya se ha acordado, en el seno del Pacto de Estado contra la violencia machista, que en las oposiciones para acceder a estos cuerpos se refuerce el temario que se refiere a este tipo de violencia.

Ha asegurado que se trata de una medida que "se puede hacer" porque ya está pactada y dotado de recursos económicos en los presupuestos de 2018 para que pueda ser efectiva ya. Se trata de "formar más y mejor" a estos profesionales que "son magníficos" ha destacado Maroto, quien también ha advertido que no hay que ser "ilusos" y pensar que con esta medida se va a acabar con la violencia contra las mujeres, pero sí "se puede avanzar y hay que trabajar para conseguirlo".

Maroto no ha vinculado esta reflexión con la sentencia de La Manada, ya que no ha querido meterse "en el jardín de este caso concreto" más allá de manifestar respeto a la decisión de los tres jueces.

Sobre la filtración de datos de la identidad de la víctima de La Manada ha indicado que "un juicio con garantías" debe proteger a la víctima y su identidad, pero este tipo de cosas "desgracidamente suceden" y hay que preguntarse en qué entornos, o qué pasa en un juzgado que para que una información como esa se filtre.

"Ojalá no veamos uno de esos vídeos en la red dentro de unos días, ojalá que no", ha apostillado. Maroto ha recordado, para dar un idea de la dimensión del problema, que hay más mujeres muertas por violencia machista que víctimas mortales de ETA, siendo "temas bien distintos", ha puntualizado, y ha apostado por prevenir para acabar con esta lacra porque no solo se trata de trabajar para atender a la víctima.

"Eso también, pero lo más importante es la prevención, que no existan nuevas víctimas", ha afirmado, para lo que ha instado establecer un pacto educativo "de verdad" para prevenir comportamientos machistas y evitar que algunos hombres tengan "una mentalidad por la que consideran que las mujeres son suyas".