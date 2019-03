Marido de Teresa: "Señor consejero, nadie nos dijo que no pudiéramos hacer lo que hicimos. Tenga pundonor y dimita"

Javier Limón, el marido de la auxiliar de enfermería contagiada de ébola, ha enviado una misiva a una amiga de la familia para que la comparta con los medios. Explica que Javier está muy afectado por la recaída de Teresa Romero y ha querido transmitir el agradecimiento a "todos los compañeros de Teresa por el buen hacer que tienen hacia ellos".

La amiga de la familia ha comentado que Javier Limón no quiere que esto se quede en la enfermedad de su mujer y ha leído: "Señor consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, me dirijo a usted para mostrarle mi respeto y admiración y suplicarle desde la ignorancia de un soldador y de su mujer, que se debate entre la vida y la muerte, le invito a que me explique cómo se pone un traje, ya que desgraciadamente mi mujer no ha hecho ningún máster".

"Teresa ha tenido media hora o poco más para aprender a ponerse el traje a través de una compañera, y una vocación de humildad de la que usted carece".

"Dice usted que nos fuimos de vacaciones y que no estaría tan mala. No amigo, no estaba tan mala, sólo tenía ébola. Dice que se fue a la peluquería. Mire usted señor consejero de Sanidad, nadie dijo que no pudiéramos hacer lo que hicimos, entre otras cosas porque el protocolo no nos dijo que no se pudiera hacer, cuando ahora sé que en otros países se pone en cuarentena a los sanitarios tras tratar a enfermos de ébola, si se hubiera hecho esto mi mujer probablemente no estaría debatiéndose entre la vida y la muerte, Excalibur estaría vivo y todas las personas, incluido yo, que estamos aislados, no estaríamos en un problema potencial ante la enfermedad".

"Señor, yo a diferencia de usted no estoy bien comido porque mi mujer se debate entre la vida y la muerte y no me pasa la comida, también estoy mal venido porque no me quedan líquidos de tanto llorar. Lo único que estoy es bien fastidiado, pero a diferencia de usted, señor consejero de Sanidad, le tengo un gran respeto, cosa que usted no ha tenido con Teresa. Tenga pundonor y dimita".