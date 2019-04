Marcha en Madrid en defensa de la mujer y de la joven española asesinada en Costa Rica

CRITICAN LA FALTA DE APOYO

Marcha en defensa de la mujer y en memoria de la joven española asesinada en Costa Rica. Familiares y amigos de Arantxa Gutiérrez, han caminado hasta el Parque Natural de San Fernando de Henares, en Madrid. Arantxa era una defensora de la naturaleza y han iniciado una recogida de firmas para bautizar unas lagunas con su nombre. "Que no les suceda lo que le ha sucedido a mi familia, que han sufrido muchísimo", "no nos hemos sentido apoyados por el Gobierno español" y "que no haya una mujer menos ni en España, ni en ningún otro punto del mundo", son las declaraciones de sus familiares que critican la falta de apoyo e información.