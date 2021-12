La propuesta legislativa presentada por Vox en la Asamblea de Madrid para derogar las leyes LGTBI no ha sido admitida a trámite. La medida -una proposición de Ley de Igualdad y No Discriminación de la Comunidad- se ha topado con los previsibles votos en contra de Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos y también con la abstención del Partido Popular.

Con esta propuesta, que decae ya, Vox pretendía derogar las leyes de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y la de Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual aprobadas durante el mandato de la expresidenta Cristina Cifuentes.

La portavoz Vox, Rocío Monasterio, ha manifestado que su ley defiende los derechos y libertades "de todos los españoles sin distinción de raza, orientación sexual o religión". "El gran avance que hemos hecho en nuestra democracia fue hacernos a todos iguales ante la ley y estos principios están amenazados con las leyes LGTBI que dan privilegios a una élite", ha destacado.

El exconsejero de Cultura de la Comunidad y ahora diputado del PP Jaime de los Santos ha explicado que las leyes LGTBI venían a "resolver algunos problemas que sencillamente ponían en situaciones de vulnerabilidad a algunos ciudadanos". Por eso alega que el PP se abstiene en la votación porque no está a favor de la derogación de estas normativas.

Aunque el diputado 'popular' también ha arremetido contra "los compañeros de la izquierda" que, considera, "intentan sobre una mentira construir un relato que es el de la derogación de las leyes y el de que en esta región se dará un paso atrás en los derechos".

Por parte de Unidas Podemos, Paloma García ha defendido que esta ley persigue "volver a meternos en el armario" y ha señalado que "quieren que no existamos y si existimos, que no se nos note". "Madrid no será el armario de España".

El diputado del PSOE Santiago Rivero ha manifestado que desde la derecha "quieren engañar a la ciudadanía, porque el reconocimiento de derechos no limita derechos a nadie. Que yo me pueda casar con un hombre no le hace a usted que se tenga que casar con una mujer", ha espetado a Monasterio durante su turno de palabra.

Desde Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño ha pedido a Vox "respeto" hacia la gente "que hizo posible las libertades" del colectivo.