Madrid corre por los más de 15.000 menores que necesitan una familia de acogida

La media maratón universitaria 'Carrera para todos' visibiliza en esta edición a los más de 15.000 menores que viven en residencias, bajo la tutela de las comunidades autónomas, esperando a ser acogidos por familias.

El lema de la carrera, organizada por Cruz Roja Española y la Asociación de Familias Acogedoras de Menores (ASEAF), es "Si tú no nos sacas nadie nos ve", y con ello pretenden decir a los ciudadanos que no quieren se invisibles, que existen y que no debemos olvidarnos de ellos.

Así, cada corredor llevará un dorsal con el nombre de un niño, indicando su edad y el tiempo que lleva en una residencia.

En Madrid, más de 2.000 personas recorrerán 1,5; 7; 14 o 21 kilómetros. La carrera ofrece esas cuatro distancias para que todo aquel que quiera pueda dar visibilidad a los niños que crecen en residencias y que como menores no tienen la capacidad de representarse a sí mismos.

Michael Robinson, Anne Igartiburu, Susanna Griso, Roberto Brasero, Carles Francino y Carlos Herrera, están entre los participantes que correrán con un 'dorsal cero'.

El objetivo es que este evento sea "un escaparate" sobre la existencia de una realidad que la "soiciedad apenas conoce", explica la representante de ASEAF, Paloma Fernández.

Para llamar a la participación y concienciar de la importancia de que los menores crezcan en una familia, la ASEAF ha difundido un vídeo en el que aparecen imágenes de esos niños que viven en residencias. "Hola soy Carmen, tengo siete años y vivo en una residencia. Yo no tengo voz porque soy menor, pero si te pones mi dorsal me sacarás a la calle y le hablarás al mundo de mí para que sepa que crezco en una residencia", arranca el emotivo vídeo.