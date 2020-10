La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado este martes una línea de incentivos de tres millones de euros para adquirir o alquilar vehículos ecológicos.

Según ha explicado, hay dos líneas de incentivos: por una parte, un bono ambiental de 1.250 euros, para "los madrileños que entreguen para achatarrar su vehículo que tenga 10 años o que no tenga etiqueta". Ese bono, ha explicado, se puede utilizar posteriormente en servicios de movilidad compartida tanto de coche como de moto.

Por otra parte, la líder del Ejecutivo autonómico ha citado "ayudas directas para comprar un vehículo eléctrico no contaminante de movilidad personal cero emisiones, ya sean patinetes, bicicletas o ciclomotores eléctricos". Estas ayudas, según ha detallado, cubrirán hasta el 50% del precio, con un límite máximo de 150 euros en patinetes, 600 euros en el caso de las bicis y 700 en los ciclomotores.

El objetivo de estas ayudas, según detalla la Comunidad de Madrid, es fomentar la movilidad cero emisiones "para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la calidad del aire".

¿Quién puede beneficiarse?

Las ayudas están dirigidas a todas las personas mayores de edad residentes en municipios de la Comunidad de Madrid, que estén al corriente de sus obligaciones tributarias y no tengan deudas con la Administración autonómica. Además, los beneficiarios deben cumplir los requisitos recogidos los artículos 13 y 14 de la Ley General de Subvenciones.

No pueden beneficiarse quienes hayan obtenido otras ayudas para la misma finalidad. Además, solo se puede solicitar la ayuda para comprar un vehículo o el bono ambiental, pero no ambas a la vez. En el caso de la ayuda para adquirir vehículos eléctricos, la compra debe hacerse a través de una entidad financiera, no puede ser en efectivo o mediante un ingreso en cuenta.

Cuantía de las ayudas y para qué vehículos son

La cuantía de las ayudas a la compra dependerá del tipo de vehículo:

- Patinetes eléctricos de dos ruedas en línea: hasta el 50% del precio (sin accesorios ni impuestos), con un máximo de 150 euros

- Bicicletas con sistemas de asistencia al pedaleo y potencia inferior o igual a 250 W: hasta el 50% del precio, con un máximo de 600 euros

- Ciclomotores de dos ruedas tipo L1e-B: hasta el 50% del precio, con un máximo de 700 euros

Además, los vehículos deben cumplir una serie de requisitos que puedes consultar aquí, pinchando sobre el tipo de vehículo en el que estés interesado.

Bono ambiental

En lo que respecta al bono ambiental, su cuantía es de 1.250 euros a consumir en menos de dos años en empresas de 'carsharing' y 'motosharing' adheridos al programa. El bono se obtiene a cambio del achatarramiento de turismos (categoría M1) sin distintivo ambiental de la DGT o con una antigüedad superior a diez años.

¿Hasta cuándo se pueden pedir?

Estas subvenciones valen para los vehículos eléctricos adquiridos entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2020 y, en el caso del bono, para los vehículos achatarrados en ese mismo periodo de tiempo. El plazo de solicitud concluye el 15 de noviembre.

Cómo solicitar la ayuda

Para pedir una de estas subvenciones es necesario cumplimentar la solicitud en el formulario normalizado, aportar la documentación requerida en cada caso (puedes consultar cuál es aquí) y presentarlo todo en el Registro Electrónico de la Comunidad de Madrid o en cualquier otro registro electrónico previsto en la ley.

También se puede presentar la solicitud en alguna oficina de Asistencia en Materia de Registro de la Comunidad de Madrid, de la Administración General del Estado, de otras comunidades Autónomas, de Entidades Locales, oficinas de correos y representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

Puedes consultar todos los detalles y requisitos de estas ayudas aquí.