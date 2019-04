Una madre comparte fotos de su bebe con sarampión para concienciar a los 'antivacunas'

Jilly Moss, madre de la pequeña Alba, ha compartido en redes sociales las imágenes de su bebé después de que un niño de 12 años le contagiara el sarampión y esté luchando contra ese virus sin inmunidad.

Sin embargo, por muy duro que sea, ha decidido compartir la reacción que ha provocado en el cuerpo de la niña. "No podía abrir los ojos, necesitaba oxígeno, ha estado ocho días alimentándose por sonda y tenía mucha fiebre y erupciones por el cuerpo", explica Moss en su cuenta de Facebook, donde ha compartido su preocupación por las familias que deciden no vacunar a sus hijos: "El sarampión no es sólo una erupción, sino que puede provocar ceguera, encefalitis y neumonía".

Ha explicado que la decisión de publicar el 'post' la tomó para concienciar sobre la importancia de las vacunas, y los efectos que tiene el sarampión en cuerpos pequeños y vulnerables.

Según el Independent, la madre ha explicado que, como causa de la enfermedad, Alba también ha desarrollado síntomas de la enfermedad de Kawasaki y de meningitis. La vacuna MMR, que es la que se le debería de haber puesto al niño que la infectó, combate el sarampión, las paperas y la rubeola.