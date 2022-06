El actor Luis Lorenzo, acusado junto a su mujer de asesinar a la tía de ésta para cobrar la herencia, ha señalado este miércoles que es "absolutamente inocente".

"Soy absolutamente inocente al igual que mi mujer. Esta situación está afectando a mi familia, a mis hijos. Con un linchamiento mediático como el que se ha hecho sin respetar la presunción de inocencia, estoy afectado", ha asegurado en declaraciones a ABC.

El actor ha asegurado que es "absolutamente incierto" que tanto él como su mujer hayan maltratado a la tía Isabel y no cree que haya podido ser asesinada, tal y como confirma la autopsia: "Yo no creo que haya absolutamente nadie que haya hecho eso".

"Yo no me he encargado de su cuidado. Yo era una persona que simplemente la llevaba a los médicos y no me he encargado en ningún momento del cuidado de ella", ha explicado, al tiempo que ha negado haber tenido metales pesados en casa como los que acabaron con la vida de la anciana.

Según el informe de la autopsia, al que ha accedido laSexta, se detectó en su sangre cadmio y manganeso "en cantidades muy superiores a lo considerado normal o intervalo de referencia". Se trata, apunta el informe, de una concentración "más de 200 veces superior al límite considerado" normal.

Por este motivo, el médico forense "descarta que el fallecimiento de Isabel se deba a causas naturales" y tampoco que se deba a una intoxicación "suicida o accidental" ya que "en el momento del fallecimiento habrían aparecido los productos supuestamente ingeridos". En esta línea, concluye que "se trata de una muerte violenta" con intención "homicida".