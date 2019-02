Lozalizan en África al primer leopardo negro fotografiado en más 100 años

Will Burrard-Lucas, un fotógrafo británico, ha conseguido fotografiar en Kenia al primer leopardo negro africano avistado en más de 100 años.

Para ello utilizó una especie de trampa casera con sensores automáticos que capturaron varias imágenes del felino. Algo que han confirmado los investigadores del Zoológico de San Diego.

"Cuando comencé este proyecto no pensé que iba a poder lograr una foto de un leopardo negro en África, pero es exactamente lo que hay aquí en la parte posterior de mi cámara. ¡Es la criatura más impresionante y espectacular que he fotografiado! No podía creerlo y pasaron algunos días antes de comprender que había logrado mi sueño", ha escrito en las redes sociales.

En su cuenta de Instagram ha publicado algunas de las instantáneas del animal, un leopardo camuflado entre el fondo oscuro que mira fijamente a la cámara.

Aunque por el día puede parecer una pantera, al caer la noche se pueden apreciar sus manchas. Esta característica atípica se debe a una alteración genética.