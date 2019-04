Los vecinos de Málaga, indignados con el Gobierno por no limpiar los ríos para prevenir inundaciones

La historia del Guadalhorce desbordado en Cártama es demasiado larga según denuncia su alcalde, que exige que el río tenga un cauce bien delimitado: "Se está solicitando desde el año 89, pero en el año 2016 aún no se nos ha dado solución a esto".

La veintena de municipios inundados en esta comarca y la de la Costa del Sol oeste, coinciden, además, en que si el Gobierno regional limpiara ríos y alrededores se evitarían estas catástrofes.

Dicen que, así, la playa de Estepona no nos dejaría imágenes devastadoras, ni el río Monterroso de Estepona no se vería lleno de piedras y barro, y que el puente de Alhaurín de la Torre no habría quedado bloqueado.

Blas Ruzafa, Teniente de alcalde de Estepona, pide ayuda: "la colaboración de entidades supramunicipales para que mantengan especialmente los cauces de los ríos en mejor estado". "Si hubiesen limpiado las cañas del río, esto se hubiera evitado", afirma una vecina.

La Junta sostiene que con más de 200 litros en 12 horas es difícil evitar inundaciones. Los peritos siguen evaluando daños, pero ya se habla de 6.000 afectados en Málaga, que han perdido hasta 25 millones de euros.

Afectados de Málaga y Cádiz piden que se acelere la concesión de ayudas, mientras este viernes el Consejo de Ministros aprobará las primeras medidas para paliar su situación. De momento continúan las investigaciones para esclarecer qué ocurrió en los bajos de un club de Estepona, donde murió una joven ahogada.