Los padres de los menores "enjaulados" en EEUU, desesperados porque les devuelvan a sus hijos: "Solo quiero volver a estar con mi niña"

El tiempo se ha acabado, pero Paulina sigue esperando y sufriendo por una hija que no llega. "Solo quiero que me devuelvan a mi niña. Cada vez que me llama está triste y llorando", ha contado.

Le dijeron que le devolverían a su pequeña, de siete años, si firmaba su deportación. La firmó, pero nunca se produjo el reencuentro.

Douglas también asegura que le engañaron: "No se preocupe, que su hijo va delante, allá lo va a encontrar (en Honduras)".

Lo separaron de su hijo nada más pisar la frontera y allí le perdió la pista. Tardó un mes en saber que estaba en un centro para niños migrantes en Texas. Como ellos, más de 400 padres migrantes han sido deportados desde Estados Unidos, obligados a dejar atrás a sus hijos.

La administración Trump prometió devolver a 2.500 menores de entre cinco y 17 años. El plazo de entrega se ha cumplido pero más de 700 niños siguen separados de sus familias. No está claro cuando todos podrán vivir este momento.