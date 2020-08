Las donaciones han bajado durante el confinamiento y urge donar sangre. Un gesto solidario que, además, desciende en tiempo de vacaciones. Este verano, agravado por el miedo al coronavirus, pero donar es seguro.

"Está todo protocolizado, todo el mundo va con mascarilla y guantes", explica Emilio, donante de sangre. "Me siento segura, no hay ningún tipo de problema", añade Paloma, también donante.

Madrid necesita sangre de Rh negativo

En Madrid, las donaciones han caído un 35%. Se necesita, especialmente, sangre Rh negativo. "Desde el 1 de julio hasta ahora hemos perdido 3.000 unidades del stock", explica Pilar de la Peña, portavoz del centro de Transfusión de Madrid.

Donación singular es la de Álvaro: contagiado de coronavirus en marzo, pasó siete semanas aislado. "Estuve 48 días aislado y durante ese periodo di cuatro veces positivo", relata a laSexta.

Su experiencia con el virus y la operación de su hijo, lo empujaron a donar plasma hiperinmune. "Fue la primera vez que doné sangre porque no me gusta nada el tema de las agujas", sostiene.

La ciencia investiga si este plasma cargado de anticuerpos puede servir en un futuro como tratamiento para el virus. "Todo ese plasma que se extrae se saca, de momento, en el contexto de ensayos clínicos y de estudios", subraya De la Peña.

Las donaciones en Sevilla descienden hasta un 25%

En Sevilla calculan que desde marzo las donaciones han caído entre un 20 y un 25%. "La situación es complicada, da miedo", declara un donante. "Parece que la gente tiene cierto recelo a acercarse a los hospitales", afirma Manuel Marín, coordinador del centro de Transfusión sanguínea de Sevilla.

Sin embargo, este recelo no echa para atrás a todos los donantes. "Bien protegida, una no tiene por qué tener miedo. No creo que debamos limitar este tipo de actos por la situación en la que estamos", defiende una donante.

El coronavirus no se transmite por la sangre

Los expertos recuerdan que el coronavirus no se transmite por vía sanguínea. "La posibilidad de contagiar el coronavirus por sangre es prácticamente imposible, no existe", indica Marín.

"No tiene ninguna evidencia de transmisión por vía sanguínea", apoya De la Peña.

Animan a los indecisos a corregir una situación de escasez para no dejar desabastecidos nuestros hospitales.